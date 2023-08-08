Півзахисник Денис Шостак приєднався до команди Руслана Ротаня, кольори якої захищатиме три роки.

Олександрія офіційно оголосила про підписання колишнього футболіста донецького Шахтаря Дениса Шостака. Про це пише клубна прес-служба.

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За офіційними даними, угода між футболістом і клубом розрахована на три роки – до кінця травня 2026-го.

Шостак – вихованець полтавського футболу, був у академії Ворскли. В 15 років потрапив до академії Шахтаря. До переходу в Олександрію він належав донецькому клубу.

20-річний футболіст також виступав в оренді за Маріуполь та португальський Ешторіл. Був гравцем збірної України U-17 та U-19. У минулому сезоні провів 4 матчі за Ешторіл та забив 1 гол.

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