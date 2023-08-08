Полузащитник Денис Шостак присоединился к команде Руслана Ротаня, цвета которой будет защищать три года.

Александрия официально объявила о подписании бывшего футболиста донецкого Шахтера Дениса Шостака. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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По официальным данным, соглашение между футболистом и клубом рассчитано на три года – до конца мая 2026-го.

Шостак – воспитанник полтавского футбола, был в академии Ворсклы. В 15 лет попал в академию Шахтера. До перехода в Александрию он принадлежал донецкому клубу.

20-летний футболист также выступал в аренде за Мариуполь и португальский Эшторил. Был игроком сборной Украины U-17 и U-19. В прошлом сезоне провел 4 матча за Эшторил и забил 1 гол.

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