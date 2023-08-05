Олександрія оголосила про підписання бразильського легіонера
14:16 - Читать на русском
Півзахисник Джевані Рейс Насіменто Джуніор приєднався до Олександрії.
Олександрія на своєму офіційному сайті повідомила про прихід Джевані.
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Хавбек підписав контракт на 3 роки, приєднавшись на правах вільного агента з бразильської Барселони Еспортіво Капели (Сан-Паулу, четвертий дивізіон чемпіонату Бразилії).
За свою кар'єру Джевані загалом провів 63 матчі, в яких відзначився 6 голами та 4 асистами. Основна його позиція на полі – правий вінгер, але також може зіграти зліва в атаці та під нападником.
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