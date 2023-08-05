Минай в рамках 2-го туру УПЛ примає ЛНЗ, а Олександрія зустрінеться з Металістом 1925. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Минай – ЛНЗ

Минай став ньюсмейкером тижня, оголосивши про вихід з офіційного телепулу УПЛ. Журналісти повідомляли, що виникли розбіжності з MEGOGO щодо вимог по картинці – закарпатці ніби-то не можуть потягнути вартість трансляцій. Офіційно ж медіаменеджер "лисиць" завів пісню про доступний футбол для бабусь і дідусів. Тепер минайців показуватимуть Суспільне й Спорт 1, а також рухівське УПЛ-ТБ.

За межами поля клубу ще можна ставити питання, а от сам футбол у 1-му турі викликав повагу у фанів. Так, підопічні Володимира Шарана пропустили від Динамо чотири голи, але довгий час вони претендували на нічию – причому саме Минай відкрив рахунок. Що найбільш важливо, команда демонструвала грамотну в тактичному плані гру.

Минай не боявся високо пресингувати гранда, що стало несподіванкою для багатьох. Хотя навесні у матчі з киянами "лисиці" робили теж саме. Більше вразив захист – оборонці сміливо висувались з ліній на футболістів з м'ячем, трималися дуже компактно й рідко давали простір. Великою мірою, Динамо вдалося перемогти на класі, однак футбольна спільнота аплодувала Володимиру Шарану.

ЛНЗ теж сподобався. У дебютному матчі в УПЛ від новачка очікували на примітив, адже результат для таких команд понад усе. Та і Олександр Ковпак – явно не Пеп Гвардіола. Втім, черкащани потішили сміливою грою з Чорноморцем, працюючи на зустрічних курсах у високому темпі. Був навіть інтенсивний пресинг, побудований на принципах Романа Григорчука, причому він мав системний характер.

Команда зазнала поразки з рахунком 1:3. Взнаки далася відсутність досвіду та незбалансований склад (особливо це було помітно в обороні), однак загальне враження максимально приємне. ЛНЗ хоч і аграрний клуб, але не Інгулець – принаймні, на футбольному полі. Схоже, так буде й надалі, а значить можна очікувати на дуже цікавий поєдинок з Минаєм.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кемкін, Воробчак, Колесник, Голуб (Минай)

Дискваліфіковані: Бандура (Минай)

Орієнтовні склади на матч Минай – ЛНЗ

Минай: Ольховий – Кравчук, Немчанінов, Солдат – Дмитрук, Панасенко, Вітенчук, Булеза – Твердохліб, Одарюк – Вишневський

ЛНЗ: Самойленко – Стасюк, Лопирьонок, Ковальов, Норенков – Хамелюк, Рибалку, Бойко – Наумець, Прядун, Савін

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Зустрічаються два інтенсивних пресинги, а значить у матчі буде багато перехідних фаз. Це – плюс для вболівальника, та і тренерам простіше. Сьогодні можна очікувати на декілька забитих м'ячів.

Ми поставимо на перемогу Миная. Закарпатці звикли до високого темпу в УПЛ, а крім того у них значно потужніша система оборони. Та і пресинг збалансованіший – проект Олександра Ковпака ще трішечки сирий. Втім, це лишень другий тур – по суті, ми ще нічого не знаємо про команди, а значить можливі сюрпризи.

Олександрія – Металіст 1925

Ротань-стайл розпочав новий сезон із перемоги, здолавши свого ідейного антипода – Кривбас. От тільки Ротань-стайлу в цій звитязі майже не було. Гра виявилась абсолютно нічийною й вкрай бідною на моменти. За весь матч олександрійці виконали лишень 14 входжень у штрафний, граючи у більшості з 30-ї хвилини, однак їм пощастило забити на 4-й хвилині.

Лишень 20% від усього масиву передач "аграріїв" відправився на третину поля Кривбаса. Значною мірою це пов'язано з поганою залученістю центрбеків до розіграшів і з відсутністю лідерів центру поля – Михайленко й Ковалець перебувають у лазареті. Та і в цілому Олександрія втратила занадто багато футболістів за літо, тож поки що варто відзначити хіба що непоганий пресинг.

В обороні команда Руслана Ротаня теж має проблеми. Це дає Металісту 1925 надію на черговий успіх у протистоянні з олександрійцями.

Перший матч у новому сезоні харків'яни програли, однак у них була поважна причина – Шахтар. З іншого боку, майже всім комадам вдалося здивувати вболівальників, а от поразка "жовто-синіх" виглядала доволі буденно. Так, був гол Юсова й кілька неприємних для "гірників" ситуацій біля власних воріт, але ті ситуації Металісту 1925 подарували.

Донеччани працювали у доволі примітивній тактиці – 4-4-2, ізоляції для Зубкова, астрономічна кількість подач і стандартів. Цього виявилось достатньо для перемоги над підопічними Едмара (2:0). Особливо важко було на флангах, адже фулбекам Металіст 1925 було важко оборонятись 1-в-1. Тим не менш, буденність поразки від Шахтаря не дає права робити далекоглядні висновки. Це лишень перша гра сезону, ще й проти гранда.

Цікавіше подивитись на "жовто-синіх" у поєдинку з таким колективом, як Олександрія. Навесні харків'яни двічі зіграли з нею внічию, причому на КСК Ніка влаштували найрезультативнішу перестрілку в сезоні (3:3). А з того часу команда Руслана Ротаня сильно просіла по кадрах – чого не скажеш про Металіст 1925.

Кадрова ситуація

Травмовані: Михайленко, Ковалець – Кравченко (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Металіст 1925

Олександрія: Шевченко – Копина, Бабогла, Логінов, Смирний – Бєляєв, Сігєєв – Калітвінцев, Плакса, Шулянський – Кулаков

Металіст 1925: Мозіль – Безуглий, Ткачук, Курило, Жичиков – Вачіберадзе, Габелок, Бичек – Юсов, Сидоров, Русин

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Едмару зберегли майже весь торішній склад, а також дали хороші точкові підсилення. У Олександрії ситуація ледве не протилежна – а Руслану Ротаню і в кращих умовах було важко з Металістом 1925. Як показав матч з Кривбасом у новому сезоні, компенсувати тактикою настільки серйозні кадрові проблеми нереально.

Враховуючи усі фактори, ми поставимо на нічию.

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