"Поки що ми не можемо розраховувати на Ковальця, Рибалку, Стецькова, Мустафаєва та Гриня, бо травми дуже серйозні. Їм провели операції і всі вони займатимуться з реабілітологом.

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Можливо, на другий збір з'явиться Мустафаєв, а решта хлопців повернуться вже після зборів: і Ковалець, і Стецьков, і Гринь. У них дуже серйозні травми", – розповів Гура у коментарі Футбол News.

Додамо, що Олександрія нещодавно підписала одразу п'ятьох іменитих гравців. Втім, проблеми виникли з підписанням Владислава Калітвінцева – Десна, за яку він виступав до цього, обурена тим, що гравець, який не перебував у статусі вільного агента, проводив переговори з іншим клубом.

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