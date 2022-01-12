Олександрія не дорахується кількох гравців на зборах
Головний тренер Олександрії Юрій Гура розповів про кадрові втрати команди перед початком зимових зборів.
"Поки що ми не можемо розраховувати на Ковальця, Рибалку, Стецькова, Мустафаєва та Гриня, бо травми дуже серйозні. Їм провели операції і всі вони займатимуться з реабілітологом.
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Можливо, на другий збір з'явиться Мустафаєв, а решта хлопців повернуться вже після зборів: і Ковалець, і Стецьков, і Гринь. У них дуже серйозні травми", – розповів Гура у коментарі Футбол News.
Додамо, що Олександрія нещодавно підписала одразу п'ятьох іменитих гравців. Втім, проблеми виникли з підписанням Владислава Калітвінцева – Десна, за яку він виступав до цього, обурена тим, що гравець, який не перебував у статусі вільного агента, проводив переговори з іншим клубом.
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