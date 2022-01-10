Олександрія оголосила про підписання одразу п'яти новачків, повідомляє офіційний сайт "містян".

Олександрія розпрощалась з двома гравцями

Гравцями команди Юрія Гури стали: Артур Авагімян, Богдан Білошевський, Денис Костишин, Владислав Калітвінцев та Валерій Бондаренко.

Контракт Авагімяна розрахований до 30 червня 2025 року, а Костишина – до 31 травня 2024 року. Білошевський та Бондаренко прийшли в оренду до кінця сезону, а про умови контракту з Калітвінцевим клуб не повідомляє.

Нагадаємо, Авагімян раніше виступав за Чорноморець, Костишин – за Колос, а Калітвінцев – за Десну. Контракт Бондаренка належить Шахтареві, а Білошевського – Динамо.

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