"Пока мы не можем рассчитывать на Ковальца, Рыбалку, Стецькова, Мустафаева и Грыня, потому что травмы очень серьезные. Им провели операции, и все они будут заниматься с реабилитологом.

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Возможно, на второй сбор появится Мустафаев, а остальные ребята вернутся уже после сборов: и Ковалец, и Стецьков, и Грынь. У них очень серьезные травмы", – рассказал Гура в комментарии Футбол News.

Добавим, что Александрия недавно подписала сразу пять именитых игроков. Впрочем, проблемы возникли с подписанием Владислава Калитвинцева – Десна, за которую он выступал до этого, возмущена тем, что не находившийся в статусе свободного агента игрок проводил переговоры с другим клубом.

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