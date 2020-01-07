Олександрія планує підсилитись кількома новачками, – ЗМІ

Олександрія готує серйозні кадрові перебудови у зимове трансферне вікно.

Олександрія розглядає можливість серйозно підсилитись у зимове трансферне вікно, повідомляє Footboom.

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Зазначається, що команда Олександра Шарана планує підсилити позиції опорного та лівого півзахисників та форварда. Також Олександрія планує розпрощатись з голкіпером Дмитром Рудиком.

Додамо, що олександрійці завершили перше коло на п'ятому місці УПЛ, маючи разом з Десною по 33 пункти.

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