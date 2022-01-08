Чорноморець відмовився від підписання Бутка – відома причина
Чорна смуга колишнього оборонця збірної України триває.
Український захисник Богдан Бутко не перейде у Чорноморець, повідомляє UA-Футбол.
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"Моряки" були зацікавлені у підписанні досвідченого гравця, і навіть домовилися про контракт, однак змушені були відмовитись від ідеї трансферу. Причиною стала травма, якої Богдан зазнав останньої миті, підтримуючи форму самостійно.
Нагадаємо, Бутко – вихованець Шахтаря. За основну команду "гірників" провів 64 матчі, а решту часу грав в оренді (Маріуполь, Волинь, російський Амкар, польський Лех та турецький Ерзурум). Також Богдан провів 32 поєдинки за збірну України. З літа 2021 року, після відходу з Шахтаря, перебуває у статусі вільного агента. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.
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