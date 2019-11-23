Шаран назвав головну складову успіху Олександрії

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран пояснив, завдяки чому його команді вдається досягати позитивних результатів.

"Я думаю, що матчі в Лізі Європи додали нам сил і наснаги. Міжнародні матчі – це прекрасна можливість перевірити всі складові сучасного футболу: ігрову дисципліну, бійцівський дух, організацію гри, індивідуальну майстерність. Та й у матчах з Шахтарем та Динамо ми зіграли непогано, хоча й мінімально поступились киянам.

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У грі з Шахтарем зіграли унічию, відібравши вперше у нинішньому чемпіонаті очки у лідера, і це також додало нам впевненості у своїх силах. Коли психологічний стан на хорошому рівні, значно легше витримувати фізичні навантаження, які були протягом цього періоду. І, звичайно, спрацьовує той факт, що фундамент, який був закладений влітку, зараз позначається на якості гри команди. Я вважаю, що хлопці дуже серйозно поставились до своєї роботи і це дає результат", – цитує Шарана офіційний сайт ФК Олександрія.

Нагадаємо, Олександрія після 14-ти турів посідає п’яту сходинку, відстаючи від другого місця лише на 4 очки.

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