Олександрія – Вольфсбург: Полунін оцінив перспективи команди Шарана у матчі Ліги Європи

Екс-півзахисник Дніпра і збірної України Андрій Полунін, який встиг пограти і в Німеччині, поділився очікуваннями від матчу 5-го туру Ліги Європи між Олександрією та Вольфсбургом.

"Зараз Олександрія виглядає солідно, тому спокійно можна розглядати її шанси на перемогу як прийнятні. У групі вони показують тактично грамотну гру з усіма суперниками, а головне – виглядають впевнено і змушують рахуватися з собою. Гент на виїзді в останньому турі обіграв Вольфсбург 3:1, в той час як олександрійці гідно билися проти бельгійців, зігравши з ними унічию, моментами переграючи їх. То чому б і не кинути виклик німцям?

Хавбек Олександрії Третьяков: Проти Вольфсбурга хочемо показати футбол, за який не буде соромно перед вболівальниками

У першому матчі проти Вольфсбурга лише брак досвіду таких зустрічей дозволив німцям дотиснути початківців-дебютантів. Але потім, з кожним матчем, Олександрія додавала, росла, міцніла, і зараз може розраховувати на вихід з групи. Команда на очах змужніла і набралась впевненості.

Олександрія – Вольфсбург: передматчева прес-конференція Володимира Шарана

У фізичному плані підопічні Шарана виглядають відмінно. Їм вистачає сил грати на два фронти, і у тренера є можливість робити безболісну ротацію як в чемпіонаті, так і в єврокубках. І це не впливає ні на результат, ні на гру, яку вони показують. Тому можна з оптимізмом дивитися, що в поєдинку проти німців Олександрія здобуде очки", – сказав Полунін у коментарі виданню Ua-Football.

Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, у матчі 5-го туру ліги Європи Олександрія у Львові прийматиме Вольфсбург. Початок поєдинку о 19:55.

Олександрія – Вольфсбург: анонс на матч Ліги Європи