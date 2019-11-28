Олександрія – Вольфсбург: анонс на матч Ліги Європи

Олександрія в рамках матчу 5-го туру групового етапу Ліги Європи приймає Вольфсбург. Анонс та прогноз на матч Ліги Європи – в цій новині на "Футбол 24".

Олександрія у єврокубках вразила увесь континент, розписавши три поспіль нічиї проти Гента та Сент-Етьєна (двічі) – причому результати виявились хоч і вистражданими, але заслуженими. "Жовто-чорні" цілком могли виграти бодай один із цих матчів, але для новачка Ліги Європи із невеличкого райцентру нинішні розклади також блискучі. Хто б міг подумати, що підопічні Володимира Шарана до передостаннього туру матимуть шанси на вихід із групи? Бронзовий призер УПЛ перебуває всього у двох очках від другої сходинки, яку посідає саме Вольфсбург – і сьогодні олександрійці приймуть конкурента у Львові.

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Звісно, ніхто не вимагає від Олександрії прориву в євровесну. Всі розуміють, що це аж занадто складно, але чому б і не покусатися? З часу камбеку із Сент-Етьєном у футболі "вовчар" (саме таке прізвисько команда дала самі собі) мало що змінилося – "жовто-чорні" виграли у Зорі й в меншості втримали нулі з Олімпіком. Щоправда, варто зазначити проблеми з позицією голкіпера, адже саме Паньків отримав вилучення в поєдинку проти "олімпійців", покинувши поле вже на 4-й хвилині. Його непереконливі дії коштували кількох очок у Лізі Європи – в тому числі це стосується і матчу з Вольфсбургом.

Також варто відзначити проблеми з реалізацією (всього один гол у двох останніх поєдинках) – Олександрія і з Сіталом мало забивала, а тепер у нього травма. Якби з цим компонентом у підопічних Володимира Шарана було все в порядку, то Сент-Етьєн у Львові, вірогідно, зазнав би розгрому. У всьому іншому Олександрія залишається в топі, якісно пресингуючи й демонструючи відмінну фізичну підготовку. "Жовто-чорні" зараз на ходу.

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Вольфсбург перед початком Ліги Європи вважався беззаперечним фаворитом групи І, а після перемоги над Олександрією у рідних стінах в першому турі здавалося, що тягатися з цим колективом нереально. Дійсно, "вовки" після сонливого початку забили курйозний гол, а потім швидко розібралися з центром поля українців, складеного з трьох опорників – німці грамотно відкривали зони й користувалися помилками команди Володимира Шарана при пресингу. Зокрема, його ефективно розбивали передачі від центральних захисників, а також розумні зміщення нападників.

Втім, та перемога на Фольксваген Арені залишається для Вольфсбурга єдиною. Підопічні Олівера Гласнера розписали нічию з Сент-Етьєном і на останній хвилині втратили звитягу над Гентом у Бельгії, а потім вдома зазнали нищівної поразки від Яремчука і компанії. Більше того – у Німеччині Вольфсбург видав серію в чотири матчі без перемог (2 нічиї та 2 поразки у чемпіонаті), а в Кубку "вовків" знищив РБ Лейпциг (1:6). Лише на вихідних "зелено-білі" зуміли перервати чорну смугу, у меншості перегравши Айнтрахт, який зараз зовсім слабенький.

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З одного боку, це погано, адже футболісти Вольфсбурга набирають форму, а нині ще й будуть неймовірно вмотивовані на досягнення переможного результату. Втім, якщо Олександрія збирається грати проти німців на перемогу, то зараз просто ідеальний момент – "вовки" поки залишаються вразливими. В будь-якому випадку, матч повинен бути цікавим.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Україна має негативну статистику протистояння з німецькими клубами. Всього було проведено 54 матчі, в яких 13 перемог здобули представники УПЛ, 27 разів тріумфували команди Бундесліги, а ще 14 зустрічей завершились внічию. Загальний рахунок протистояння – 62:105.

2. Протягом усієї історії виступів у єврокубках Вольфсбург виходив у євровесну.

3. Вольфсбург до поєдинку проти Олександрії у 1-му турі поточного розіграшу Ліги Європи жодного разу не зустрічався з українськими командами у офіційних матчах.

4. Згідно даних Transfermarkt, склад Вольфсбурга у 20 разів дорожчий за склад Олександрії – € 224, 9 млн проти € 11 млн.

5. Українські команди на груповому етапі Ліги Європи вже мають досвід перемог над клубами з Бундесліги у Львові. У сезоні 2017/18 Зоря на Арені Львів впевнено переграла Герту – 2:1. В тому матчі брав участь Дмитро Гречишкін, який нині виступає за Олександрію.

Кадрова ситуація

У Олександрії справи могли бути й кращими. Досі заліковує пошкодження основний нападник Артем Сітало, якого, вочевидь, змінить Денис Безбородько. Також через травму, отриману в матчі проти Зорі, вилетів Гліб Бухал, а крім нього допомогти команді не зможе Євген Протасов. Добре, що хоча б дискваліфікацій немає.

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У Вольфсбурга ситуація схожа. Олівер Гласнер не взяв на виїзд у Львів Ксав'єра Шлагера та Даніеля Гінчека, а разом з ними матч по телевізору перегляне Юнус Маллі. Участь Джошуа Гілавогі та Ігнасіо Камачо залишається під питанням – втім, навряд чи німці сильно переживають втрату цих футболістів. Замінити їх є кому.

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Вольфсбург

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бабогло, Дубра, Мірошніченко – Гречишкін, Банада – Лучкевич, Ковалець, Третьяков – Безбородько

Вольфсбург: Перван – Брума, Брукс, Тіссеран – Вілліам, Герхардт, Арнольд, Руссільйон – Жоау Віктор, Мехмеді – Вегхорст

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Вольфсбург перебуває у статусі одназначного фаворита зустрічі. Німцям вкрай потрібна перемога, тому вони вийдуть надзвичайно вмотивованими – сонливий футбол "вовків" зразка першого матчу навряд чи вдасться побачити сьогодні. Втім, команда Олівера Гласнера має купу вразливостей, тож притискатися до власних воріт олександрійцям не слід – тим паче, що гості мають значну перевагу в класі. Володимиру Шарану потрібно віднайти баланс між агресивним пресингом та обережною грою позаду, інакше знову прилетять три голи.

У першому поєдинку німці без особливого напруження прибили Олександрію. Після цього "жовто-чорні" розписали три нічиїх, однак у кожній з них вони пропускали голи – причому доволі швидко. Крім того, при всьому героїзмі та заслуженості здобутих результатів, було помітно, що команда працює на межі. Довго так тривати не може. Безумовно, підопічні Володимира Шарана дадуть гідний бій "вовкам", однак суто на папері Вольфсбург виглядає значно сильнішим.

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