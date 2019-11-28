Хавбек Олександрії Третьяков: Проти Вольфсбурга хочемо показати футбол, за який не буде соромно перед вболівальниками

Півзахисник Олександрії Максим Третьяков розповів про свої очікування перед матчем 5 туру Ліги Європи проти Вольфсбурга.

"У всіх гарний настрій, готуємося у звичайному режимі. Сподіваємося, що люди прийдуть на стадіон. Нам сподобалося, як нас підтримували в останніх матчах. Хочеться, щоб завтра було не гірше, зважаючи на погоду. Постараємося показати гідний футбол, щоб вболівальникам не було соромно за нашу гру.

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Наш щільний графік? Ми хочемо зберегти таку інтенсивність матчів. Ми дуже цінуємо, що граємо на три фронти, у кожній грі віддаємося на максимум. Кожен футболіст, який хоче рости, мріє мати такий графік. Так, ми витрачаємо більше часу на відновлення, більше витрачаємо сил, але це стимулює кожного в команді", – розповів Третьяков в ефірі Youtube-каналу Олександрії.

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Нагадаємо, матч у Німеччині закінчився для команди Володимира Шарана поразкою 1:3. Гра Олександрія – Вольфсбург відбудеться сьогодні, 28-го листопада, на Арені Львів. Початок – о 19:55.