Олександрія завжди була проблемою для Шахтаря – і сьогодні нічого не змінюється. "Аграрії" мають якісно укомплектовану команду, здатну демонструвати хороший футбол і нав'язувати боротьбу лідерам УПЛ. Зокрема, вони вже відібрали очки у СК Дніпра-1.

Тим не менш, шикарний для будь-якого іншого тренера склад не тішить Руслана Ротаня. Для його стилю потрібно перезібрати центр поля та оборони, а також вирішити проблему з виконавцями на останній третині поля – поки що всі позиційні атаки Олександрії розвалюються в цій зоні. За останній місяць команда забивала не більше одного гола за матч, залишаючись без моментів навіть з Інгульцем та Металістом.

Виключенням став розгром Ворскли, однак там тренерський штаб повернувся до налаштувань Володимира Шарана. Лонгболами за спину олександрійці карали суперника за надто високий пресинг та привізну оборону. Цікаво, чи не піде тим сами шляхом Ротань сьогодні? Вірогідність низька – "гірники" пресингують краще, а Руслан Петрович на чолі збірної намагався "перефутболити" навіть Францію.

У "аграріїв" всього дві перемоги за весну, що вилилось у проблеми в турнірній таблиці. Колектив роздав очки усім середнякам та аутсайдерам, наблизивши Колос, Ворсклу та Кривбас на близьку відстань – а тепер календар складний. Позиція в зоні єврокубків опинилася під загрозою втрати, тож сьогодні необхідно битись до останнього. Олександрія повинна боротись за якомога кращий результат.

Шахтарю теж треба перемагати. Підопічні Ігора Йовічевіча випереджають СК Дніпро-1 на п'ять залікових балів, однак у конкурента є матч в запасі. Крім того, попереду особиста зустріч – і далеко не факт, що "гірники" зможуть взяти реванш за поразку в першому колі. Саме тому осічка неприпустима.

Між тим, донеччани після вильоту з єврокубків вже втрачали очки там, де не мали цього робити (в поєдинку з Чорноморцем). Ще декілька матчів виявились нервовими, а перші тайми часто провалювались – зокрема, це стосується зустрічей з Колосом і Львовом. Не вийшло тріумфувати й у Класичному дербі, де майже не виникало моментів.

Це неабияк тривожить, адже Олександрія за своїмм потенціалом ближча до Динамо й Чорноморця, ніж до Колоса. Тим не менш, досі Шахтар свою підтверджував перевагу в класі – як на командному рівні, так і на індивідуальному. Хороші заміни, тактичні перестановки, висока інтенсивність та більш-менш відпрацьовані шаблони в позиційному наступі приносять "гірникам" перемоги.

Певна тривога за результат залишається. Тиждень тому Шахтар розривав Минай по грі, однак забив всього один гол – і пропустив стільки ж. "Помаранчево-чорним" пощастило з відсутністю VAR, внаслідок якої арбітри не зарахували чистий м'яч закарпатців. Але ж могли й помітити. І що тоді?

Саме тому сьогоднішній поєдинок настільки інтригує. "Гірники" прямо зараз не виглядають командою, на перемогу якої можна ставити всі гроші й одразу рахувати прибуток. Олександрія матиме шанси.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кулаков, Цуріков – Різник, Петряк

Дискваліфіковані: Кожушко (Олександрія)

Можуть не зіграють з інших причин: Бондаренко, Савченко, Сігєєв (Олександрія; умова оренди)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Шахтар

Олександрія: Шевченко – Мірошніченко, Логінов, Бабогло, Копина – Михайленко, Рибалка, Мустафаєв – Волошин, Ковалець, Третьяков

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Назарина – Зубков, Бондаренко, Судаков – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Олександрія демонструє шалені проблеми в атаці, але на один гол підопічні Руслана Ротаня можуть розраховувати. Якщо це вдалося Львову, то "аграрії" тим паче здатні забити Трубіну. Але чи вдасться зачепитись бодай за нічию? Ось тут виникають серйозні запитання.

Якщо взяти поєдинки тільки проти сильних опонентів, то можна помітити неприємну тенденцію. СК Дніпро-1 і Кривбас проводили по два голи у ворота олександрійців, а Чорноморець відвантажив тільки один – тому що другий тайм одесити відбігали в меншості. Металіст 1925 у лютому взагалі поклав "трьошку".

Підопічні Руслана Ротаня не справляють враження колективу, здатного якісно відсидітись у "автобусі", та і в атаці все доволі сумно. Крім того, сьогодні тренерський штаб не зможе розраховувати на значну кількість футболістів – деякі з них є важливими для Олександрії, а інші просто створювали кадрову глибину. Тепер її немає.

Шахтар же навесні занадто часто дотискає своїх суперників. Саме тому ми поставимо на перемогу команди Ігора Йовічевіча – але заради неї футболістам необхідно буде викластись на 120%.

Чорноморець – СК Дніпро-1, Металіст – Львів: анонс матчів УПЛ