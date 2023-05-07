Александрия всегда была проблемой для Шахтера – и сегодня ничего не меняется. "Аграрии" имеют качественно укомплектованную команду, способную демонстрировать хороший футбол и навязывать борьбу лидерам УПЛ. В частности, они уже отобрали очки у СК Днепра-1.

Тем не менее, шикарный для любого другого тренера состав не радует Руслана Ротаня. Для его стиля нужно пересобрать центр поля и оборону, а также решить проблему с исполнителями на последней трети поля – пока что все позиционные атаки Александрии разваливаются в этой зоне. За последний месяц команда забивала не более одного гола за матч, оставаясь без моментов даже с Ингульцом и Металлистом.

Исключением стал разгром Ворсклы, однако там тренерский штаб вернулся к настройкам Владимира Шарана. Лонгболами за спину александрийцы наказывали соперника за слишком высокий прессинг и привозную оборону. Интересно, не пойдет ли тем же путем Ротань сегодня? Вероятность низкая – "горняки" прессингуют лучше, а Руслан Петрович во главе сборной пытался "перефутболить" даже Францию.

У "аграриев" всего две победы за весну, что вылилось в проблемы в турнирной таблице. Коллектив раздал очки всем середнякам и аутсайдерам, приблизив Колос, Ворсклу и Кривбасс на близкое расстояние – а теперь календарь сложный. Позиция в зоне еврокубков оказалась под угрозой потери, поэтому сегодня необходимо биться до последнего. Александрия должна бороться за как можно лучший результат.

Шахтеру тоже надо побеждать. Подопечные Игоря Йовичевича опережают СК Днепр-1 на пять зачетных баллов, однако у конкурента есть матч в запасе. Кроме того, впереди личная встреча – и далеко не факт, что "горняки" смогут взять реванш за поражение в первом круге. Именно поэтому осечка недопустима.

Между тем, дончане после вылета из еврокубков уже теряли очки там, где не должны были этого делать (в поединке с Черноморцем). Еще несколько матчей оказались нервными, а первые таймы часто проваливались – в частности, это касается встреч с Колосом и Львовом. Не получилось победить и в Классическом дерби, где почти не возникало моментов.

Это изрядно тревожит, ведь Александрия по своим возможностям ближе к Динамо и Черноморцу, чем к Колосу. Тем не менее, до сих пор Шахтер свое подтверждал преимущество в классе – как на командном уровне, так и на индивидуальном. Хорошие замены, тактические перестановки, высокая интенсивность и более-менее отработанные шаблоны в позиционном наступлении приносят "горнякам" победы.

Определенная тревога за результат остается. Неделю назад Шахтер разрывал Минай по игре, однако забил всего один гол – и пропустил столько же. "Оранжево-черным" повезло с отсутствием VAR, в результате которой арбитры не засчитали чистый мяч закарпатцев. Но ведь могли и заметить. И что тогда?

Именно поэтому сегодняшний поединок настолько интригует. "Горняки" прямо сейчас не выглядят командой, на победу которой можно ставить все деньги и сразу считать прибыль. Александрия будет иметь шансы.

Кадровая ситуация

Травмированы: Кулаков, Цуриков – Ризнык, Петряк

Дисквалифицированы: Кожушко (Александрия)

Могут не сыграют по другим причинам: Бондаренко, Савченко, Сигеев (Александрия; условие аренды)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Шахтер

Александрия: Шевченко – Мирошниченко, Логинов, Бабогло, Копина – Михайленко, Рыбалка, Мустафаев – Волошин, Ковалец, Третьяков

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Назарина – Зубков, Бондаренко, Судаков – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Александрия демонстрирует огромные проблемы в атаке, но на один гол подопечные Руслана Ротаня могут рассчитывать. Если это удалось Львову, то "аграрии" тем более способны забить Трубину. Но удастся ли зацепиться хотя бы за ничью? Вот здесь возникают серьезные вопросы.

Если взять поединки только против сильных оппонентов, то можно заметить неприятную тенденцию. СК Днепр-1 и Кривбасс проводили по два гола в ворота александрийцев, а Черноморец отгрузил только один – потому что второй тайм одесситы отбегали в меньшинстве. Металлист 1925 в феврале вообще положил "трешку".

Подопечные Руслана Ротаня не производят впечатление коллектива, способного качественно отсидеться в "автобусе", да и в атаке все довольно печально. Кроме того, сегодня тренерский штаб не сможет рассчитывать на значительное количество футболистов – некоторые из них важны для Александрии, а другие просто создавали кадровую глубину. Теперь ее нет.

Шахтер же весной слишком часто дожимает своих соперников. Именно поэтому мы поставим на победу команды Игоря Йовичевича – но ради нее футболистам необходимо будет выложиться на 120%.