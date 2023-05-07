В рамках 25-го туру УПЛ Чорноморець приймає СК Дніпро-1, а Металіст зустрінеться зі Львовом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Чорноморець – СК Дніпро-1

Один із найважливіших і найцікавіших матчів весни. Перше за все, це заслуга Чорноморця – в другому колі УПЛ команда розкрилася з неочікуваного боку, почавши демонструвати крутий футбол. Підопічні Романа Григорчука вражають своїм агресивним пресингом, короткими розіграшами та високою інтенсивністю, а крім того команда підкуповує сміливістю. Навіть проти Шахтаря одесити не затискались, що вилилось у бойову нічию.

Також "моряки" відібрали очки у Олександрії, перемогли Кривбас і розгромили Колос – а всі ці колективи борються за єврокубки. Та і поразка від Зорі сталася при дуже симпатичному футболі Чорноморця. На жаль, колективу не завжди вистачає кадрів і класу, аби набирати очки стабільніше, тож про боротьбу за виживання забувати ще не варто – від зони перехідних матчів відділяють всього три очки.

СК Дніпро-1 теж потрібні залікові бали. "Спортклубівці" відстають на п'ять пунктів від Шахтаря – і хоча вони мають гру в запасі та особисту зустріч з "гірниками", такий розклад не залишає права на помилку. Задля виграшу золота УПЛ підопічним Олександра Кучера необхідно тріумфувати в усіх матчах.

Між тим, рівень футболу дніпровців навесні залишає великі сумніви у здатності добитись такого результату. Нещодавно колектив поступився Зорі, пропустивши два голи з трьох ударів, а з Інгульцем, Рухом і Металістом 1925 провалювались цілі тайми. Та і Львів ледь не закамбечив з 0:3. Не таких гойдалок очікуєш від претендента на чемпіонство.

У четвер СК Дніпро-1 переміг впевнено, забивши 5 голів Металісту, однак краще б "спортклубівці" цього не робили. Настільки простий винос фарм-клубу одразу запустив розмови про договірняк, які лише посилились після заяв Андрія Павелка. А перед матчем з Чорноморцем пролунали чергові неприємні заяви – екс-гравець Шахтаря Олег Матвєєв запевнив, що арбітром даної зустрічі буде кум Євгена Краснікова (спортдира СК).

Що ж, будемо дивитись. Сьогодні має бути цікаво не тільки на полі, а й поза ним.

Кадрова ситуація

Травмовані: Лучкевич, Амаш, Пуріта (СК Дніпро-1; під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – СК Дніпро-1

Чорноморець: Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Брагару – Васильєв, Демченко – Бадібанга, Кузик, Алефіренко – Авагімян

СК Дніпро-1: Рибак – Адамюк, Сваток, Сарапій, Матарріта – Бабенко, Когут – Гуцуляк, Піхальонок, Пеглоу – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

СК Дніпро-1 дуже довго ходить по тонкій кризі – і в матчі проти Зорі крига тріснула. Чи не трісне вона зараз? Важко сказати, адже після серії непростих перемог на класі стався підозрілий винос Металіста. Однозначно можна говорити тільки про те, що все тримається на Довбику й Піхальонку, а будь-який суперник точно матиме шанси біля воріт "спортклубівців".

Чорноморець здатний створити шалені проблеми. Тим не менш, ми поки що не ризикнемо ставити навіть на нічию. Як показав досвід поєдинку проти Зорі, у одеситів є стеля можливостей – їм все ж бракує висококласних виконавців. З іншого боку, можна пригадати нічию з Шахтарем...

Так чи інакше, в перемогу "моряків" точно не віриться. Навіть при розгромі Колоса виникло багато проблем, тож і нічия сьогодні здається малоймовірною. СК Дніпро-1 повинен перемогти.

Металіст – Львів

Ще один цікавий поєдинок. Не стільки з точки зору футболу, скільки з точки зору боротьби за виживання. Металіст тримається всього у двох очках від зони перехідних матчів, а до рятівної 12-ї сходинки не вистачає п'яти очок – неприємно, але шанси на прописку в УПЛ залишаються. Львів же загрузнув на дні таблиці...

"Містянам" навіть до зони плей-офф не вистачає цілих 8 залікових балів. З кожним туром у можливість відіграти їх віриться все менше й менше – а цих турів залишається всього шість. По правді кажучи, віри вже особливо й немає.

Якщо львів'яни не зможуть виграти і сьогодні, то далі залишиться говорити лишень про фантастичні сценарії з кількома перемогами поспіль при осічках усіх конкурентів. В УПЛ можливо все, але на такий розвиток подій можна дати тільки 1% вірогідності. Якщо підопічні Анатолія Безсмертного бажають його збільшити, то сьогодні треба перемагати за будь-яку ціну.

Але зробити це буде непросто. Львів програв у сімох матчах поєдинках поспіль, а Металіст відзначається неабиякою непоступливістю – розгром від СК Дніпра-1 не повинен вводити в оману. З іншого боку, рівень гри харків'ян все одно вкрай низький, а от "містяни" декілька разів могли претендувати на хороший результат.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бойчук (Металіст; під питанням)

Дискваліфіковані: Мишенко (Львів)

Орієнтовні склади на матч Металіст – Львів

Металіст: Єрмолов – Романюк, Порох, Мізюк, Картушов – Чідомере, Панасенко, Чайковський – Наумець, Демченко – Прядун

Львів: Рибка – Кузик, Никитюк, Ігор, Сімінін – Мильченко, Алібеков, Бєляєв – Богунов, Свржняк – Бугай

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Взагалі не станемо робити прогноз на такий поєдинок. Команди абсолютно рівні. В таких зустрічах можливий будь-який результат – а характер останніх матчів Металіста та Львова лишень підтверджує непередбачуваність сьогоднішнього результату.

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