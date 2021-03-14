Олександрія без проблем розібралась з Олімпіком у 18-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Підопічні Шарана вдома почувались господарями і виглядали агресивніше. Спершу Вантух виконав подачу на ближню, а Бондаренко замкнув головою. У другому таймі Олімпік намагався відігратись, але спроби були марними.

Олександрія впевнено перемогла Олімпік – донеччани програли у п'ятому матчі поспіль

Натомість Олександрія відзначилась вдруге. Шанси бодай на нічию для донеччан поховав Стецьков, вразивши ближній кут воротаря.

Завдяки перемозі команда Шарана укріпила свої позиції на 7 сходинці (26 пунктів). Олімпік, який має у своєму активі 17 залікових балів, залишився дев'ятим.