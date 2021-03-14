Програму дня у 18-му турі УПЛ закривав поєдинок на КСК Ніка, де Олекандрія приймала Олімпік. Підопічні Володимира Шарана в разі перемоги наблизились би до п'ятої позиції на відстань двох очок, а донеччани мали шанс перервати 5-матчеву безвиграшну серію – причому чотири останніх зустрічі вони програли. Набирати залікові бали "олімпійцям" необхідно було ще й через той факт, що від останньої позиції команду відділяли всього п'ять балів при грі аутсайдера (Львова) в запасі.

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Вже у першій третині першого тайму команди могли забити кілька голів. Так, на 2-й хвилині Банада замкнув навіс з кутового ударом повз ближню стійку гостей, а на 13-й Лучкевич отримав закидання на лівий край штрафного та пробив у дев'ятку – неточно! Донеччани огризнулися дальнім пострілом Романовського на 17-й, однак він не був гострим. Куди небезпечнішою виявилася подача Лебеденка на 24-й, яка несподівано перелетіла Паньків й влучила у поперечину!

Олександрія виглядала агресивніше. Зрештою, активність "жовто-чорних" принесла успіх на 28-й хвилині, коли вдалося заробити кутовий. Вантух виконав подачу на ближню штангу, а Бондаренко замкнув головою – 1:0! Щоправда, після цього голу команди дещо заспокоїлись, витративши середину першого тайму на обопільну боротьбу з грубими фолами.

Олександрія могла подвоїти свою перевагу наприкінці першого тайму. Так, на 40-й хвилині Сітало отримав передачу на правий край карного майданчика та сильно пробив у ближню дев'ятку – Бетім парирував! На 45-й же Вантух вирішив додати до асисту гол, замкнувши подачу з правого флангу, однак точності Роману забракло. Вже у компенсований час забити міг Третьяков, який вистрілив зі стандарту в ближній кут – Бетім виручив Олімпік. На перерву команди відправились за рахунку 1:0.

Якщо в першому таймі донеччани ще змогли кілька разів огризнутись у контратаках, то в другому гості не пробили по воротах жодного разу. Олександрія ж домінувала, конвертуючи агресію в якісні моменти. Так, на 54-й хвилині Лучкевич стріляв з дистанції з підйому ноги (трохи неточно), а на 63-й Гречишкін пробив з лету метрів з 20-ти – Бетім парирував. На 70-й Сітало підрізав навіс Третьякова з кутового, відправивши м'яч за комірець голкіперу, але той витягнув м'яч з дальньої дев'ятки!

У Олімпіка нічого не виходило, однак Юрій Максимов провів всього одну заміну – на поле вийшов Каргбо. Володимир Шаран, своєю чергою, оновив практично всю атаку, однак після моменту Сітала небезпеки біля чужих воріт не виникало. Аж на 83-й хвилині Вантух розмочив статистику, пробивши з дальньої дистанції під праву стійку. М'яч пройшов у метрі від неї!

Перед фінальним свистком господарі вже відверто насіли на ворота, ніби саме їм необхідно відігруватись. На 86-й хвилині це могло вилитись у гол свіжого Новікова, якому вдалося прийняти закидання з глибини на лінію воротарського – втім, його подальший удар пройшов прямо в Бетіма! Ще за дві хвилини Новіков отримав м'яч на правому краю штрафного й пробив у ближній кут, але і тут Бетім врятував. Одразу після цього Володимир Шаран вирішив повернути Новікова на лаву запасних. На полі з'явився Калюжний.

Ця заміна нічого Олександрії не дала, але спрацювала інша. Стецьков, який вийшов на поле в середині другого тайму, при стандарті відправився на дальню стійку, де і замкнув скидку від Сітала – 2:0! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

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