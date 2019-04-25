"Чому Абдула досі судить офіційні ігри УПЛ?" – віце-президент Маріуполя Санін жорстко розкритикував арбітра

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін залишився незадоволеним рівнем арбітражу Анатолія Абдули у поєдинку 25 туру УПЛ проти Олександрії.

"Друзі, ви дивилися вчорашній матч в Олександрії? Вчора обидві команди, і Маріуполь, і Олександрія, показали "смачний" футбол. Але, на жаль, долю цікавого матчу вирішили не польові гравці, а "людина в чорному", головний арбітр – Анатолій Абдула. У футбольному середовищі харків'янин "де юре" вважається одним з найкваліфікованіших вітчизняних рефері. Однак "де факто" досить часто останнім часом у нього трапляються незрозумілі "затемнення": то пенальті очевидний не призначив, то навпаки, як вчора, придумає одинадцятиметровий абсолютно з нічого... Що це: випадковість, збіг чи умисел у виконанні одного з найдосвідченіших представників суддівського корпусу України?

Олександрія на власному полі здолала Маріуполь

Поставивши собі ці питання, я зробив невелику ретроспективу, і картинка вимальовується дуже навіть не райдужна. Наприклад, легенда українського футболу Руслан Ротань в одному зі своїх інтерв'ю прямо зазначив, що Абдула невипадково часто в грі стає на бік однієї з команд. Констатують часті грубі помилки і вплив Анатолія на результати матчів і корифеї українського суддівського цеху – Мирослав Ступар і Сергій Шебек. І після усвідомлення всього масштабу суддівських помилок виникає цілком закономірне питання: А чому Абдула досі судить офіційні ігри УПЛ? Доки він буде вбивати бажання грати чесно і за правилами? Друзі, хто може дати на нього відповідь?

Футбольну історію не перепишеш, статистику суддівських помилок не переробиш. У нинішньому чемпіонаті Абдула з 10-ти своїх ігор тричі працював на матчах Олександрії, і тричі підопічні Володимира Шарана здобули в них перемогу. До того ж, в двох іграх долю зустрічі вирішили пенальті. Цікавий збіг, чи не так?

Олександрія – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Колеги з Олександрії, щиро вітаємо вас з перемогою у вчорашній грі і зміцненням своїх претензій на бронзові медалі чемпіонату. У наступному сезоні ви, з високою ймовірністю, будете представляти Україну в груповому турнірі Ліги Європи – ми бажаємо вам успіху і щиро будемо за вас вболівати. Однак комфортний арбітраж "а-ля Абдула" може зіграти з вами злий жарт. Все ж в Європі рефері трохи інакше трактують Правила гри, ніж арбітри з Харкова. Друзі, ставайте третьою силою в Прем'єр-лізі без допомоги "третіх сил", так складніше, але в довгостроковій перспективі так вірніше", – написав Санін на своїй сторінці у Фейсбук.