Олександрія на власному полі здолала Маріуполь

У матчі 25 туру УПЛ Маріуполь на виїзді поступився Олександрії. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

В рамках 25 туру чемпіонату України у першій групі Олександрія приймала Маріуполь. Обидві команди рвуться зіграти у Лізі Європи, однак різниця між ними у турнірній таблиці становить аж 11 очок. І якщо приазовці планували поборотись за третю позицію – їм була необхідна лише перемога.

Початок матчу ознаменувався позиційною боротьбою і лише на сьомій хвилині було завдано першого удару по воротах: Владислав Вакула з кута штрафного майданчика мало не закрутив м’яч у дальній кут воріт. На 16 хвилині наставник маріупольців Олександр Бабич змушений був зробити вимушену заміну: Андрій Борячук змінив Валерія Федорчука. За чотири хвилини Олександрія забила вперше: Антон Шендрік зі стандарту цілив у дев’ятку, Рустам Худжамов зумів витягнути цей удар, але господарі підібрали м’яч і передачу у центр воротарського майданчика замкнув Євген Банада. Не встигли олександрійці як слід відсвяткувати взяття воріт, як суперник зрівняв рахунок: після швидкої атаки відзначився Владислав Вакула. На 30 хвилині затяжна атака олександрійців увінчалась одинадцятиметровим ударом, який арбітр призначив за гру рукою. Пенальті впевнено реалізував Дмитро Гречишкін. Цей гол став для нього першим у футболці Олександрії. На 44-й хвилині Вакула виходив один на один з воротарем, але Паньків, вибігши далеко з воротарського майданчика, кинувся йому у ноги і нейтралізував загрозу. На третій доданій до першого тайму хвилині гарматного пострілу завдав все той же Вакула, але м’яч пролетів вище воріт.

"Світом править любов": дебютант Динамо ощасливив голубооку красуню, яку "називали відьмою"

Другий тайм активніше розпочали олександрійці, але маріупольці не менш небезпечно огризались. На 52-й хвилині Сітало міг потроювати рахунок виходячи один на один з голкіпером, однак, в останній момент, несподівано послизнувся. На 58-й хвилині олександрійців врятувала поперечина – Олександр Зубков закручував м’яч у дальній кут. Протягом кількох наступних хвилин голкіпер олександрійців рятував свою команду: спочатку на 70-й хвилині двічі відбив небезпечні постріли суперника, а на 75-й хвилині ціною травми відвів загрозу від власних воріт. Останні хвилини пройшли у запеклій і брудній боротьбі – судді довелось витягати жовті картки аж шість разів.

Після цього матчу Олександрія закріплюється на третьому місці, набираючи 47 очок. Маріуполь після перемоги Зорі з 33-ма пунктами опускається на 5 місце.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ