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Олександрія – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

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Олександрія – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Олександрія – Маріуполь / Фото ФК Олександрія

 Олександрія обіграла Маріуполь в рамках 25-го туру чемпіонату України.

20’ Євген Банада
32’ Дмитро Гречишкін
 
Владислав Вакула 23’
20’ Євген Банада
23’ Владислав Вакула
32’ Дмитро Гречишкін

Всі голи в поєдинку глядачі побачили ще у першому таймі. Спочатку Банада влучним ударом вивів господарів вперед, але буквально за 3 хвилини приазовці вирівняли становище.

Олександрія на власному полі здолала Маріуполь

Вирішальний гол у зустрічі був забитий з пенальті на 32-й хвилині. Хавбек господарів Дмитро Гречишкін не залишив шансів голкіперу Маріуполя.

Перемога закріпила Олександрію на 3-й сходинці (47 очок), практично гарантуючи підопічним Шарана бронзу чемпіонату. Маріуполь – 5-й (33 очки).

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Відеоновини Олександрія Олександрія Олександрія - Маріуполь Маріуполь Маріуполь
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