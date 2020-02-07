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Олександрія – Левскі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

06:00 113 Читать на русском
Олександрія – Левскі – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Олександрія – Левскі – 2:1 – відео голів та огляд матчу / фото: ФК Олександрія

Олександрія здобула мінімальну перемогу над одним із лідерів чемпіонату Болгарії Левскі. Дивіться відео голів та огляд матчу Олександрія – Левскі.

Товариські матчі.

Олександрія – Левскі – 2:1

Голи: Сітало, 33, Задерака, 60 – Костов, 76, (пен.)

Команди розпочали на рівних, але саме Олександрії вдалось першою вийти вперед в рахунку. Після класної контратаки, розпочатої з виносу кулаком Паньківим, Сітало втік лівим флангом, відтіснив захисника корпусом та пробив у ближній кут.

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Олександрійці мали ще кілька небезпечних нагод у другій половині, проте забили лише одного разу: після навісу Стецьківа Задерака головою класно пробив у самісіньку дев'ятку. Левскі відіграв лише один м'яч, який забили з пенальті.

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Відеоновини Товариські матчі Левскі Левскі Олександрія Олександрія
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