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Александрия – Левски – 2:1 – видео голов и обзор матча

06:00 9 Читати українською
Александрия – Левски – 2:1 – видео голов и обзор матча
Александрия – Левски – 2:1 – видео голов и обзор матча / фото ФК Александрия

Александрия добыла минимальную победу над одним из лидеров чемпионата Болгарии Левски. Смотрите видео голов и обзор матча Александрия – Левски.

Товарищеские матчи.

Александрия – Левски – 2:1

Голы: Ситало, 33, Задерака, 60 – Костов, 76, (пен.)

Команды начали на равных, но именно Александрии удалось первой выйти вперед в счете. После классной контратаки, начатой с выноса кулаком Паньковым, Ситало убежал по левому флангу, оттеснил защитника корпусом и пробил в ближний угол.

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Александрийцы имели еще несколько опасных моментов во второй половине, однако забили лишь однажды: после навеса Стецькива Задерака головой классно пробил в самую девятку. Левски сыграл лишь один мяч, который забили с пенальти.

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Видеоновости Товарищеские матчи Левски Левски Александрия Александрия
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