Олександрія впевнено обіграла Львів та піднялась на друге місце

Львів поступився Олександрії в рамках 9-го туру УПЛ. Читайте звіт матчу Олександрія – Львів на Футбол 24.

Олександрія на правах господаря забрала ініціативу зі стартових хвилин. Гості періодично вибігали у контратаки, але бразильська атака львів'ян не створювала гострих моментів.

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Перше загострення гри завершилось голом на 35-й хвилині. Зв'язка Лучкевича і Банади після кількох неуспішних спроб принесла свої плоди. Валерій прорвався правився правим флангом і прострілив у воротарську зону, де Банаді залишилось лише підставити ногу, щоб відкрити рахунок.

У другому таймі малюнок гри кардинально не змінився господарі впевнено контролювали гру, створюючи позиційні навали на ворота ворота Бандури. Гості традиційно користувались безрезультативними контратаками.

Перед фінальним свистком форвард Олександрії Денис Безбородько голом поставив ефектну крапку у зустрічі. В підсумку представник України у Лізі Європи здобув справедливу перемогу в матчі із Львовом.

Три очки розташували Олександрію на другій сходинці турнірної таблиці з 16-ма очками. Львів – 11-й (6 балів).

Турнірна таблиця УПЛ