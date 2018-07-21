Александр Усик и футбол: как сборная Украины потеряла потенциального игрока, а Динамо заполучило рейтингового товарища

"Футбол 24" рассказывает о чемпионе мира по боксу по версиям WBO и WBC в тяжелом весе Александре Усике. Об этом знают не все – украинский атлет мог заявить о себе в совершенно другом виде спорта.

Сегодня в Москве состоится финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии. На ринг выйдут местный боксер Мурат Гассиев, чемпион мира по версиям IBF и WBA, и украинец Александр Усик – обладатель поясов по версиям WBO и WBC.

Бой начнется ориентировочно в полночь по киевскому времени. Фаворитом у букмекеров считался Усик. К примеру, авторитетная контора William Hill принимала ставки на украинского боксера с коэффициентом 1,9. Победу Гассиева оценивали как 2,75. Сейчас же у обоих соперников абсолютное равновесие – по 1,9.

Поединок, в котором будет зашкаливать уровень политики. Мы же сделаем нестандартный финт, рассказав об Александре Усике в... футболе.

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Сначала в жизни Александра появился совсем не бокс и даже не кикбоксинг. Он записался в секцию симферопольской Таврии. В конце 90-х главный футбольный клуб Крыма не хватал звезд с неба и в основном боролся за выживание в Высшей лиге. Алексей Антюхин, Александр Гайдаш, Андрей Опарин, братья Кунденки – помните их? Они вдохновляли Усика, который играл в полузащите, однако энтузиазма парня хватило ненадолго.

"Для того, чтобы идти дальше, нужны были немалые средства – платить за тренировки, поездки, покупать экипировку. У моих родителей, обычных рабочих (мать – с Черниговщины, отец – из Сумщины – "Футбол 24"), не было денег, чтобы оплатить это все. А секция бокса была бесплатной", – рассказал Александр после первых громких побед на профессиональном ринге.

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Человека можно прогнать из футбола, а вот футбол с человека – ни за что. Поэтому Усик сохранил тесные связи с футбольной сферой. Он поддерживает национальную сборную Украины, а вот среди клубов предпочитает киевское Динамо. Достаточно часто украинского тяжеловеса можно встретить на НСК Олимпийский – он топит за "бело-голубых" в матчах высокого уровня.

"Если бы я играл за Динамо – они бы побеждали, – убежден Усик. – Я – полузащитник, но могу и в защите сыграть".

Представили?

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Усик до сих пор на "ты" с мячом. Осенью 2017 года он дебютировал за ветеранскую сборную Украины и в первом же матче отметился хет-триком – настоящий тараний форвард! Играя бок о бок с Ревой, Цихмейструком, Нагорняком, Беликом, Ващуком и другими легендами, Усик выглядел достаточно гармонично. Смотрим!

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Если в Украине боксер поддерживает Динамо, то на международной арене увлекается Барселоной. В этом году Усик побывал на двух поединках "блаугранас" – против Атлетико в Примере, а также против Челси в 1/8 финала Лиги чемпионов. При этом Саша надевал футболку каталонского гранда и высказывал в соцсетях свое восхищение игрой Лионеля Месси. Принес ему удовольствие и просмотр матча Эспаньол – Реал. "Попугаи" в том поединке одержали минимальную победу над главным врагом Барселоны.

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Естественно, что в топового украинского супертяжа есть множество друзей из футбольного мира. К примеру, Роман Зозуля регулярно поддерживает Усика и поздравляет его с очередными победами. Аналогично – Роман Безус, Артем Федецкий...

А ветеранская сборная Украины во главе с Мироном Маркевичем во время своего турне по Южной Америке записала видеообращение непосредственно с культовой Бомбонеры, салютуя Александру по случаю зрелищной победы над Бриедисом.

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В апреле, когда английская Премьер-лига выходила на финишную прямую, а Ман Сити с Александром Зинченко на полной скорости мчался к чемпионскому титулу, Усик дал оригинальный совет украинскому легионеру о том, как закрепиться в основном составе "горожан": "Надо рвать задницу так, чтобы она кипела".

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Чем отличается футбол от бокса? Александр Усик знает ответ на этот вопрос.

"Футболист упал и крутится половину поля. Это от своей слабости, наверное. Но не все так себя ведут. Знаете, чем отличается бокс от футбола? Когда в футболе падают, то кричат "Было, было". А когда в боксе падают, то поднимаются и говорят "Не было!"

Лучше не скажешь.

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