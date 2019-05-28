Олег Протасов: "Проведення матчів на НСК "Олімпійський" стане для молодіжної збірної додатковою мотивацією"

Із 3 по 5 червня в Києві проходитиме щорічний, 16-й за ліком, Меморіал Валерія Лобановського.

Як відомо, у ньому візьмуть участь молодіжні збірні України, Болгарії, Ізраїлю та Кіпру.

У півфіналі команда Руслана Ротаня зіграє з кіпріотами, а болгари – з ізраїльтянами. Відзначимо, що обидва матчі за участю збірної України пройдуть на НСК "Олімпійський", який приймав ці змагання лише в дебютному розіграші, у 2003 році. Два інші поєдинки відбудуться на НТК ім. В. Баннікова.

Із проханням прокоментувати таке рішення організаторів ми звернулися до першого віце-президента Української асоціації футболу Олега Протасова, який свого часу грав під орудою Лобановського й у збірній СРСР, і в київському "Динамо":

– На це рішення вплинуло кілька чинників, – сказав Олег Валерійович. – По-перше, проведення матчів на головній арені країни, на арені, де лише минулого року відбувся фінал Ліги чемпіонів, автоматично підвищує статусність самого турніру. По-друге, цього року нашому Метру виповнилося б 80. І ми вважаємо, що нам потрібно з повагою ставитися до нашого історичного надбання, пишатися ним і прищеплювати відповідні цінності поколінню, що зростає. Тим більше, що для багатьох в Європі футбольна Україна й досі асоціюється в першу чергу з Валерієм Васильовичем, якого вважають одним із найкращих тренерів в історії європейського футболу. І наші молоді футболісти матимуть чудову нагоду доторкнутися до минулого. Адже НСК "Олімпійський" (колишній Республіканський стадіон) – рідна арена для Лобановського. На цьому стадіоні його грою захоплювалися десятки тисяч уболівальників. Потім, коли він очолив київське "Динамо", тут здобувалися яскраві перемоги в чемпіонаті та Кубку СРСР, торувався шлях до переможних фіналів у Кубку володарів кубків, саме тут "Динамо" перемогло в матчі-відповіді за Суперкубок УЄФА мюнхенську "Баварію" з Беккенбауером та ще цілою низкою тодішніх чемпіонів світу.

Тож ми розраховуємо, що виступи на НСК "Олімпійський" слугуватимуть додатковою мотивацією для гравців нашої молодіжної збірної, і підопічні Руслана Ротаня зможуть показати змістовну гру й порадувати вболівальників, які, сподіваємося, не оминуть її своєю увагою й особисто підтримають наших хлопців. І хто знає, можливо, хтось із наших футболістів саме після поєдинків на "Олімпійському" поставить собі за мету зіграти у фіналі Ліги чемпіонів, як це зробили рік тому в Києві "Реал" та "Ліверпуль".

Між іншим, молодіжна збірна України лише одного разу здобувала головний трофей меморіалу, тож маємо надію, що головна арена країни виявиться для нас фартовою, і ми вдруге виграємо цей престижний кубок.