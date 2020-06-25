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Екс-форвард Шахтаря зізнався, чому обрав "гірників" замість Динамо

09:49 - Читать на русском
Екс-форвард Шахтаря зізнався, чому обрав "гірників" замість Динамо
Еммануель Окодува у складі Шахтаря / фото з відкритих джерел

Колишній форвард Шахтаря та Динамо Еммануель Окодува розповів, чому погодився на пропозицію донецького клубу за часів виступів у київському Арсеналі.

"Чому вибрав Шахтар, а не Динамо? Зі мною першим поговорив Шахтар, і я відразу підписав контракт. Потім, через кілька років, довелося пограти і за Динамо.

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Дуже приємно, що так вийшло в моїй кар'єрі: виступав у складі двох українських грандів. А в Динамо не вдалося закріпитися через травму, яку отримав на зборах. Вона мені дуже заважала", – поділився Окодува у коментарі Трендець.

Нагадаємо, нігерієць виступав за Шахтар першу половину сезону 2006/07, а за Динамо – з липня 2008 по січень 2009.

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Еммануель Еммануель Окодува
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