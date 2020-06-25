toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЮРИЙ ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ МАРИУПОЛЬ - ВОРСКЛА

Экс-форвард Шахтера признался, почему выбрал "горняков" вместо Динамо

09:52 - Читати українською
Экс-форвард Шахтера признался, почему выбрал "горняков" вместо Динамо
Эммануэль Окодува в составе Шахтера / фото из открытых источников

Бывший форвард Шахтера и Динамо Эммануэль Окодува рассказал, почему согласился на предложение донецкого клуба за время выступлений в киевском Арсенале.

"Почему выбрал Шахтер, а не Динамо? Со мной первым поговорил Шахтер, и я сразу подписал контракт. Затем, через несколько лет, довелось поиграть и за Динамо.

Срна получил новую должность в Шахтере

Очень приятно, что так получилось в моей карьере: выступал в составе двух украинских грандов. А в Динамо не удалось закрепиться из-за травмы, которую получил на сборах. Она мне очень мешала", – поделился Окодува в комментарии Трендец.

Напомним, нигериец выступал за Шахтер первую половину сезона 2006/07, а за Динамо – с июля 2008 по январь 2009.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?

blog_ava
"Фантастический случай": Худжамов в восторге от выступления 16-летнего Исенко в полуфинале Кубка Украины
07:30
253
Теги
Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Эммануэль Эммануэль Окодува
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
57
мин
Челси
22:15
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук