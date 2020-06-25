Экс-форвард Шахтера признался, почему выбрал "горняков" вместо Динамо

Бывший форвард Шахтера и Динамо Эммануэль Окодува рассказал, почему согласился на предложение донецкого клуба за время выступлений в киевском Арсенале.

"Почему выбрал Шахтер, а не Динамо? Со мной первым поговорил Шахтер, и я сразу подписал контракт. Затем, через несколько лет, довелось поиграть и за Динамо.

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Очень приятно, что так получилось в моей карьере: выступал в составе двух украинских грандов. А в Динамо не удалось закрепиться из-за травмы, которую получил на сборах. Она мне очень мешала", – поделился Окодува в комментарии Трендец.

Напомним, нигериец выступал за Шахтер первую половину сезона 2006/07, а за Динамо – с июля 2008 по январь 2009.

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