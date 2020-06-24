Срна отримав нову посаду в Шахтарі

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін анонсував підвищення Даріо Срни у структурі донецького клубу.

"Я радий представити вам директора з футболу ФК Шахтар – з сьогоднішнього дня цю нову посаду обіймає легенда клубу Даріо Срна. Всі знають, як багато Даріо зробив для Шахтаря в статусі гравця, а в нинішньому сезоні – тренера. Але я впевнений, що ще більше він дасть клубу в майбутньому.

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Роль директора з футболу стане однією з важливих в нашому клубі, і тут величезний досвід, талант і амбітність, а головне – щира любов Даріо до Шахтаря допоможуть йому реалізувати себе і принести велику користь Клубу. Бажаю Даріо Срні тільки успіхів в новій роботі, професійних перемог і високих досягнень", – поділився Палкін у своєму Facebook.

Нагадаємо, Срна виступав за Шахтар з 2003 по 2018 роки, а в сезоні 2019/20 працював у тренерському штабі Луїша Каштру.

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