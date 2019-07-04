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Окампос перейшов до Севільї

4 липня 00:30 293 Читать на русском
Окампос перейшов до Севільї
Лукас Окампос / ФК Севілья

Півзахисник Лукас Окампос перейшов із марсельського Олімпіка до іспанської Севільї.

Севілья підписала аргентинського хавбека. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Окампос став вже 6-м новачком нервіонців у літнє трансферне вікно. Екс-гравець Марселя підписав контракт на 5 років. Його трансфер коштував Севільї орієнтовно 15 млн євро.

У минулому сезоні Лукас Окампос у Лізі 1 провів 34 матчі, в яких забив 4 м'ячі та зробив 7 асистів.

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Теги
Севілья Севілья Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Марсель Марсель Лукас Окампос Лукас Окампос
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