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Окампос перешел в Севилью

00:30 9 Читати українською
Окампос перешел в Севилью
Лукас Окампос / ФК Севилья

Полузащитник Лукас Окампос перешел из марсельского Олимпика в испанскую Севилью.

Севилья подписала аргентинского хавбека. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Окампос стал уже 6-м новичком нервионцев в летнее трансферное окно. Экс-игрок Марселя подписал контракт на 5 лет. Его трансфер обошелся Севильи ориентировочно в 15 млн евро.

В прошлом сезоне Лукас Окампос в Лиге 1 провел 34 матча, в которых забил 4 мяча и сделал 7 ассистов.

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