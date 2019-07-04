Окампос перешел в Севилью

Полузащитник Лукас Окампос перешел из марсельского Олимпика в испанскую Севилью.

Севилья подписала аргентинского хавбека. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Окампос стал уже 6-м новичком нервионцев в летнее трансферное окно. Экс-игрок Марселя подписал контракт на 5 лет. Его трансфер обошелся Севильи ориентировочно в 15 млн евро.

В прошлом сезоне Лукас Окампос в Лиге 1 провел 34 матча, в которых забил 4 мяча и сделал 7 ассистов.