Протягом останнього часу вже неодноразово біля Кріштіану Роналду були помічені двоє тілоохоронців у стильних костюмах. Ними виявились близнюки Сержіу та Жорже Рамелейру, повідомляє видання Flash.

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Охоронці форварда МЮ служили в Афганістані, а зараз працюють в елітному загоні спеціального призначення португальської поліції (PSP). Сержіу та Жорже взяли безстрокову відпустку за власний кошт, щоб охороняти свого зіркового співвітчизника.

У PSP звинуватили Сержіу та Жорже у наданні несанкціонованого захисту. Після повернення на батьківщину на братів Рамелейру очікує службове розслідування.

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