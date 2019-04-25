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Оголошено збірну сезону АПЛ за версією PFA – Салах та Азар поза списком

12:39 57 Читать на русском
Оголошено збірну сезону АПЛ за версією PFA – Салах та Азар поза списком
Гравець року PFA / Reuters

Асоціація професійних футболістів (PFA) визначилася з одинадцяткою найкращих сезону 2018/19 англійської Прем'єр-ліги.

Символічна збірна майже повністю складається з гравців команд, які претендують на чемпіонство: 6 гравців представляють Манчестер Сіті, 4 – Ліверпуль, а МЮ делегував до списку півзахисника Поля Погба.

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"Містяни" представлені воротарем Едерсоном, захисником Емеріком Ляпортом, півзахисниками Фернандіньйо і Бернарду Сілвою, вінгером Рахімом Стерлінгом і форвардом Серхіо Агуеро.

Ліверпуль, в свою чергу, відрядив захисників Трента Александра-Арнольда, Вірджіла ван Дейка і Ендрю Робертсона, а також нападника Садьйо Мане.

Раніше PFA також оголосила список претендентів на звання кращого гравця сезону.

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