PFA оголосила претендентів на звання найкращого гравця року в АПЛ

Асоціація професіональних футболістів Англії (PFA) оголосила імена шістьох претендентів на звання найкращого гравця сезону в АПЛ.

До списку номінантів потрапили Вірджил ван Дейк, Садьйо Мане (обидва – Ліверпуль), Рахім Стерлінг, Серхіо Агуеро, Бернарду Сілва (всі – Манчестер Сіті), Еден Азар (Челсі).

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Відзначимо, що серед претендентів на на нагороду відсутній торішній переможець Мохамед Салах.

Нагадаємо, Ліверпуль очолює турнірну таблицю АПЛ, набравши 85 очок в 34 матчах. Манчестер Сіті – на 2-му місці, відстаючи від команди Юргена Клоппа всього на 2 очки, але маючи при цьому гру в запасі.