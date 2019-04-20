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PFA оголосила претендентів на звання найкращого гравця року в АПЛ

15:41 484 Читать на русском
PFA оголосила претендентів на звання найкращого гравця року в АПЛ
Рахім Стерлінг / фото із соцмереж

Асоціація професіональних футболістів Англії (PFA) оголосила імена шістьох претендентів на звання найкращого гравця сезону в АПЛ.

До списку номінантів потрапили Вірджил ван Дейк, Садьйо Мане (обидва – Ліверпуль), Рахім Стерлінг, Серхіо Агуеро, Бернарду Сілва (всі – Манчестер Сіті), Еден Азар (Челсі).

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Відзначимо, що серед претендентів на на нагороду відсутній торішній переможець Мохамед Салах.

Нагадаємо, Ліверпуль очолює турнірну таблицю АПЛ, набравши 85 очок в 34 матчах. Манчестер Сіті – на 2-му місці, відстаючи від команди Юргена Клоппа всього на 2 очки, але маючи при цьому гру в запасі.

Теги
Англія Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Бернарду Сілва Бернарду Сілва Асоціація професійних футболістів Англії (PFA) Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро Еден Азар Еден Азар Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Садьйо Мане Садьйо Мане Головне
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