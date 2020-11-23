Оголошено номінантів на престижну міжнародну нагороду Globe Soccer Awards – Неймар і Мбаппе поза списком
Перелік претендентів на нагороду Globe Soccer Awards одразу в кількох номінаціях опубліковано на офіційному сайті премії.
Європейська асоціація клубів (ECA) і Європейська асоціація футбольних агентів (EFAA) оприлюднили список номінантів на премію Globe Soccer Awards-2020.
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У номінації "Найкращий футболіст 2020 року" цьогоріч представлені: Кріштіану Роналду (Ювентус), Ліонель Мессі (Барселона), Садьйо Мане (Ліверпуль), Чіро Іммобіле (Лаціо), Карім Бензема (Реал), Маркіньйос (ПСЖ), Роберт Лєвандовскі, Серж Гнабрі (обоє – Баварія).
Проголосувати за номінантів можна за цим посиланням.
У номінації "Найкращий клуб 2020 року" представлені: Баварія, Ювентус, Реал, ПСЖ, Севілья та Ліверпуль.
Претендентами на звання найкращого тренера року стали: Юрген Клопп (Ліверпуль), Томас Тухель (ПСЖ), Хансі Флік (Баварія), Джан П'єро Гасперіні (Аталанта), Хулен Лопетегі (Севілья).