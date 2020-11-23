Объявлены номинанты на престижную международную награду Globe Soccer Awards – Неймар и Мбаппе вне списка
Перечень претендентов на награду Globe Soccer Awards сразу в нескольких номинациях опубликован на официальном сайте премии.
Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) обнародовали список номинантов на премию Globe Soccer Awards 2020.
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В номинации "Лучший футболист 2020 года" в этом году представлены: Криштиану Роналду (Ювентус), Лионель Месси (Барселона), Садио Мане (Ливерпуль), Чиро Иммобиле (Лацио), Карим Бензема (Реал), Маркиньос (ПСЖ), Роберт Левандовски, Серж Гнабри (оба – Бавария).
Проголосовать за номинантов можно по этой ссылке.
В номинации "Лучший клуб 2020 года" представлены: Бавария, Ювентус, Реал, ПСЖ, Севилья и Ливерпуль.
Претендентами на звание лучшего тренера года стали: Юрген Клопп (Ливерпуль), Томас Тухель (ПСЖ), Ханси Флик (Бавария), Джан Пьеро Гасперини (Аталанта) и Лопетеги (Севилья).