Перечень претендентов на награду Globe Soccer Awards сразу в нескольких номинациях опубликован на официальном сайте премии.

Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) обнародовали список номинантов на премию Globe Soccer Awards 2020.

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В номинации "Лучший футболист 2020 года" в этом году представлены: Криштиану Роналду (Ювентус), Лионель Месси (Барселона), Садио Мане (Ливерпуль), Чиро Иммобиле (Лацио), Карим Бензема (Реал), Маркиньос (ПСЖ), Роберт Левандовски, Серж Гнабри (оба – Бавария).

Проголосовать за номинантов можно по этой ссылке.

And the nominees for the PLAYER OF THE YEAR 2020 Globe Soccer Award are: Ciro Immobile, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Lionel Messi, Marquinhos, Robert Lewandowski, Sadio Mané and Serge Gnabry

⁣⁣⁣⁠

VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 pic.twitter.com/NDSUtHqhrO — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020

В номинации "Лучший клуб 2020 года" представлены: Бавария, Ювентус, Реал, ПСЖ, Севилья и Ливерпуль.

And the nominees for the CLUB OF THE YEAR 2020 Globe Soccer Award are: Bayern Munich, Juventus, Liverpool, Paris St Germain, Real Madrid and Sevilla FC

⁣⁣⁣⁠

VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 pic.twitter.com/Sky24G82qr — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020

Претендентами на звание лучшего тренера года стали: Юрген Клопп (Ливерпуль), Томас Тухель (ПСЖ), Ханси Флик (Бавария), Джан Пьеро Гасперини (Аталанта) и Лопетеги (Севилья).