Вчора збірна Аргентини в Нью-Джерсі проводила спаринг з Ямайкою. Мессі оформив дубль, але був ще один резонансний епізод за його участю.

Натовп навіжених фанатів без квитків увірвався на матч учасника ЧС – все закінчилось хаосом прямо на полі

Після першого гола Лео на поле вискочив фанат з голим торсом і відразу підбіг до головної зірки. Спочатку Мессі неабияк злякався, але потім виконав прохання відчайдухи – залишити автограф на спині. Група стюардів оперативно перервала процес, жорстко заваливши горе-стрікера на газон.

los de Seguridad casi lastiman a Messi pic.twitter.com/Ovxgs4Rlyu — Argentina Gol (@BocaJrsGolArg) September 28, 2022

Нагадаємо, вже у листопаді розпочнуться матчі ЧС-2022. Аргентина потрапила в одну групу з Мексикою, Польщею та Саудівською Аравією.

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