Оголений фанат налякав Мессі і хотів автограф на спину – охоронці брутально перервали процес
Ліонель Мессі постійно стає учасником курйозних моментів з відчайдушними вболівальниками.
Вчора збірна Аргентини в Нью-Джерсі проводила спаринг з Ямайкою. Мессі оформив дубль, але був ще один резонансний епізод за його участю.
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Після першого гола Лео на поле вискочив фанат з голим торсом і відразу підбіг до головної зірки. Спочатку Мессі неабияк злякався, але потім виконав прохання відчайдухи – залишити автограф на спині. Група стюардів оперативно перервала процес, жорстко заваливши горе-стрікера на газон.
Нагадаємо, вже у листопаді розпочнуться матчі ЧС-2022. Аргентина потрапила в одну групу з Мексикою, Польщею та Саудівською Аравією.
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