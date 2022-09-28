Товариські матчі

Бразилія – Туніс – 5:1

Голи: Рафінья, 11, 40, Рішарлісон, 19, Неймар, 29 (пен.), Педро, 74 – Талбі, 18

Вилучення: Бронн, 42 (Т)

Аргентина – Ямайка – 3:0

Голи: Х. Альварес, 13, Мессі, 87, 89

Бразильці за один тайм зрівняли із землею збірну Тунісу. Особливо старався Рафінья, в активі якого дубль+асист. Неймар цього разу обмежився голом лише з пенальті. Ділан Бронн брутально сфолив проти зірки ПСЖ, за що отримав пряму червону перед перервою. Педро з Флуміненсе довершив розгром у другій половині.

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Підопічні Тіте виграли 7 матч поспіль, а не програють ще з фіналу Копа Амеріка (15 матчів). Аргентина, яка останньою і карала "селесао", може похизуватися ще кращою серією – тепер вже 35 поспіль поєдинків без поразок. Черговою жертвою "альбіселесте" стала збірна Ямайки, хоча до канонічних 5:0 не дійшло.

Мессі мав легку застуду, тому залишився на лаві запасних і дивився, як Хуліан Альварес відкриває рахунок. Лео вийшов на 55-й хвилині, але все цікаве відклав на саму кінцівку. Йому вдалися два чудові удари низом на підступах до карного майданчика – спочатку з гри, а потім зі стандарту. Це дозволило Мессі оформити гольовий ювілей (90) за збірну, а Аргентині продовжити серію. До повторення рекорду збірної Італії залишилося 2 матчі. Динамівець Кахім Перріс відіграв за Ямайку останні 15 хвилин, але нічим цікавим не запам'ятався.

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