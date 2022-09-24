Товариський матч між збірними Марокко та Чилі перетворився на справжню вакханалію.

Марокко перемогло з рахунком 2:0, однак зовсім не це стало головною темою спаринга.

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Команди грали на 40-тисячному стадіоні Еспаньйола, але деякі фанати вирішили обійтись без придбання квитків (вочевидь, основна маса – це мігранти з Марокко, яких багато в Іспанії). Під завісу зустрічі величезний натовп "зайців" прорвався через турнікети і зайшов на трибуни.

Espero que el club tome medidas... nuestro templo no es un circo y no utilizo otra expresión pk sino aun me tacharan de racista. Así es como hemos hecho caja hoy... y el resultado es porterias, cesped y a saber que mas destrozado pic.twitter.com/qipR0UWnOJ — Braitwey (@Guille_RCDE) September 23, 2022

Коли пролунав фінальний свисток, юрба заполонила вже безпосередньо поле, переслідуючи зіркових гравців (Зієш, Хакімі). Стюарди лише безпорадно спостерігали за цим божевіллям.

Locura por Marruecos en Barcelona.



Termina en invasión de campo un duelo marcado por la aparición de espontaneos.



El partido se detuvo en varias ocasiones. Los más buscados: Achraf y Ziyech. pic.twitter.com/CfaQwAn6lN — Relevo (@relevo) September 23, 2022

Нагадаємо, що Марокко пробилось у фінальну частину ЧС-2022, де зіграє проти Бельгії, Хорватії та Канади. Натомість Чилі в кінці цього року до Катару не летить.

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