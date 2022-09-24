Натовп навіжених фанатів без квитків увірвався на матч учасника ЧС – все закінчилось хаосом прямо на полі
Товариський матч між збірними Марокко та Чилі перетворився на справжню вакханалію.
Марокко перемогло з рахунком 2:0, однак зовсім не це стало головною темою спаринга.
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Команди грали на 40-тисячному стадіоні Еспаньйола, але деякі фанати вирішили обійтись без придбання квитків (вочевидь, основна маса – це мігранти з Марокко, яких багато в Іспанії). Під завісу зустрічі величезний натовп "зайців" прорвався через турнікети і зайшов на трибуни.
Коли пролунав фінальний свисток, юрба заполонила вже безпосередньо поле, переслідуючи зіркових гравців (Зієш, Хакімі). Стюарди лише безпорадно спостерігали за цим божевіллям.
Нагадаємо, що Марокко пробилось у фінальну частину ЧС-2022, де зіграє проти Бельгії, Хорватії та Канади. Натомість Чилі в кінці цього року до Катару не летить.
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