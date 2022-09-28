Голый фанат испугал Месси и хотел автограф на спину – охранники грубо прервали процесс
Лионель Месси постоянно становится участником курьезных моментов с отчаянными болельщиками.
Вчера сборная Аргентины в Нью-Джерси проводила спарринг с Ямайкой. Месси оформил дубль, но был еще один резонансный эпизод с его участием.
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После первого гола Лео на поле выскочил фанат с обнаженным торсом и сразу подбежал к главной звезде. Сначала Месси изрядно испугался, но потом выполнил просьбу чудака – оставить автограф на спине. Группа стюардов оперативно прервала процесс, жестко завалив горе-стрикера на газон.
Напомним, уже в ноябре начнутся матчи ЧМ-2022. Аргентина попала в одну группу с Мексикой, Польшей и Саудовской Аравией.
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