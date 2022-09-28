Вчера сборная Аргентины в Нью-Джерси проводила спарринг с Ямайкой. Месси оформил дубль, но был еще один резонансный эпизод с его участием.

Толпа бешенных фанатов без билетов ворвалась на матч участника ЧМ – все закончилось хаосом прямо на поле

После первого гола Лео на поле выскочил фанат с обнаженным торсом и сразу подбежал к главной звезде. Сначала Месси изрядно испугался, но потом выполнил просьбу чудака – оставить автограф на спине. Группа стюардов оперативно прервала процесс, жестко завалив горе-стрикера на газон.

los de Seguridad casi lastiman a Messi pic.twitter.com/Ovxgs4Rlyu — Argentina Gol (@BocaJrsGolArg) September 28, 2022

Напомним, уже в ноябре начнутся матчи ЧМ-2022. Аргентина попала в одну группу с Мексикой, Польшей и Саудовской Аравией.

Аргентина и Бразилия продолжают феерить в спаррингах – Месси дублем наказал динамовца, новичок Барсы затмил Неймара