Україна на майбутньому Мундіалі буде представлена у суддівському корпусі.

Українки Катерина Монзуль та Марина Стрілецька потрапили до переліку суддів, які обслуговуватимуть матчі жіночого чемпіонату світу 2023 року, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Монзуль увійшла до трійки найкращих арбітринь у 2022 році за версією IFFHS

Монзуль працюватиме головною арбітринею, а Стрілецька виконуватиме функції асистентки. Загалом до списку було включено 53 судді.

Нагадаємо, для Монзуль це буде вже третій Мундіаль – раніше вона працювала на ЧС-2015 та ЧС-2019.

До слова, майбутній чемпіонат світу серед жінок пройде влітку 2023 року в Австралії та Новій Зеландії.

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