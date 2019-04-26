Одразу 6 гравців Шахтаря пропустять наступний матч

Донецький Шахтар продовжує підготовку до майбутнього виїзного матчу проти Маріуполя.

Гравці, які брали участь в матчі проти Динамо, займалися в загальній групі 45 хвилин, після чого вирушили на відновлювальні процедури. Решта отримали додаткове навантаження в двосторонці.

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Відзначимо, що ряд основних виконавців Шахтаря не готується до майбутньої зустрічі з Маріуполем: Андрій Пятов, Тарас Степаненко, Марлос і Андрій Тотовицький травмовані. Майкон переніс операцію на коліні, а Тайсон пропускає матч через перебір жовтих карток, передає офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч Маріуполь – Шахтар відбудеться 28 квітня, початок гри о 14:00.

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