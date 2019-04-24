Динамо не обіграло Шахтар у жахливому матчі УПЛ, Бойко парирував пенальті на останніх секундах

Динамо і Шахтар розійшлися миром 0:0 у 25-му турі чемпіонату України 2018/19. Рахунок і огляд центрального матчу УПЛ читайте на "Футбол 24" в цій новині.

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Шахтар на "Футбол 24", стартував 24-го квітня 2019-го року о 18:30. Донеччани до звітної гри лідирували, маючи 7-очкову перевагу, відтак навіть нічия не стала б для команди Фонсеки поганим результатом. Динамівцям, якщо Хацкевич хоче взяти золото, відступати було нікуди – лише перемога, по суті, залишала їх у грі. Цікаво, що у протистоянні з португальським тренером наставник Динамо здобув більше перемог в особистих зустрічах (5:3, з яких 4:1 в УПЛ). Утім за здобутими трофеями Фонсека впевнено лідирує 3:1.

Динамо – Шахтар: трансляція матчу УПЛ – дивитись відео онлайн

Перший момент прийшов від бразильців Шахтаря. Алан Патрік на 7-й хвилині розкидав усіх опонентів у центрі, проштовхнув вперед у штрафний. А там уже Нем мінімально не влучив у верхній кут. Шапаренко обікрав того ж Патріка, відкинув під удар дебютанту Де Пені, який проводив перший офіційний матч за Динамо, але його удар заблокували. Пятов серйозно постраждав від свого ж Хочолави після навісу Миколенка. Мораєс штовхнув Буяльського і не дав добити у порожні ворота. Зате динамівці заробили небезпечний стандарт. Циганков не зумів перекинути стінку, а воротар Шахтаря ледь знову не подарував момент у грі на виході.

Нем зробив ще один дарунок, по суті віддавши м'яч Де Пені, проте уругваєць настільки повільно все робив, що його без проблем позбавили шансу – сам же Веллінгтон і виправився. Ех, а віддай праворуч, де набігав партнер... Тайсон з дальнього штрафного прошив стінку, але не Бойка. Перший влучний удар у матчі аж на 30-й трапився... Дуже похмурий перший тайм. Мораєс дуже грубо вдарив ззаду Шепелєва, а суддя Романов навіть жовтої не дав. У Хацкевича здали нерви. Згодом Де Пена врізав Мораєсу, але й тут арбітр не потягнувся за карткою.

Де Пена класно обігрався з Миколенком і непогано прострілив, а там лише Ісмаїлі не дав Шапаренку замкнути. Уругваєць потроху розбігався під завісу тайму. Бурда на 42-й завдав першого удару киян, однак у Микити не вийшов удар після подачі кутового. У тому епізоді господарі апелювали до гри рукою Кривцова після прострілу Де Пени, але там швидше потрапляння у груди, ніж пенальті. У підсумку 1:2 за ударами, 0:1 за влучними – сумні цифри яскраво ілюструють суть Класичного до перерви. Динамо не може, Шахтар не дуже й хоче.

На старті другого тайму Бойко, вибиваючи м'яч кулаками, влучив в обличчя Кривцову. Нокдаун захисника збірної України – найцікавіше, що ми побачили за 10 хвилин після перерви. А потім Де Пена з центра поля ледь не перекинув Пятова – трохи вище. Ну хоч так статистику ударів можна підтягнути. Цитаішвілі замінив Шапаренка, але перейшов на фланг Циганкова зі зміщенням Віктора в центр.

Миколенко злегка торкнувся спини Мораєса, арбітр свиснув і дав небезпечний штрафний та жовту Віталію. Хоча по суті, за динамівцем уже нікого не було, тому якщо це фол, то більше на вилучення. Суперечливий епізод. У першому таймі за подібний контакт з Вербічем у штрафному Шахтаря свистка не дали. Гості невдало виконали стандарт – знову стінка. Згодом Кендзьора вже більше прихопив Мораєса, але було це у штрафному киян, і Романов не наважився призначити пенальті. Зате пішов цілий калейдоскоп "гірчичників": за якихось 6 хвилин 4 жовті.

Циганков гостро подав зі штрафного на дальню стійку, але Миколенку не дав пробити той же Ісмаїлі. Буяльський, в якого вже було попередження, дуже ризикував, збиваючи лівого захисника Шахтаря. За таке в Європі могли б і другу жовту показати. Ще один штрафний від Циганкова, і знову не у ворота. Фонсека перекроїв свій правий фланг: Бутко замінив Болбата, Коваленко – Нема. Вербіч зі сльозами на очах покидає поле. У жорсткій боротьбі з Хочолавою словенець підвернув гомілкостоп.

Степаненко потягнув задню поверхню стегна і також не зміг продовжити гру. Вийшов значно більш атакувальний Дентінью. Ісмаїлі дозволили пробити з гострого кута – в зовнішню стійку. Парад жовтих продовжився картками для Тайсона та Цитаішвілі. В обох випадках натягнуті попередження. Шахтар пішов уперед, ніби це гостям треба забивати. У відповідь до Русина ледь не вперше долетів пас з глибини, але Пятов випередив Назарія.

На останній хвилині Бурда смикає Дентінью у своєму штрафному і заробляє пенальті для донеччан. Мораєс не зміг переграти Бойка, бездарно пробивши з позначки. Фантастика! Та в підсумку Динамо не обігрує Шахтар, і 7-очкове відставання залишається. Жахлива гра, де команди на двох аж 2 рази влучили у площину воріт. З кожним таким матчем команда Фонсеки наближається до чемпіонства.