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Хавбек Шахтаря Майкон був прооперований та пропустить більше ніж півроку

18:57 940 Читать на русском
Хавбек Шахтаря Майкон був прооперований та пропустить більше ніж півроку
Майкон / Фото ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Майкон вибув на тривалий термін через проблеми зі здоров'ям.

Бразильський опорний півзахисник Шахтаря Майкон на своїй сторінці в Інстаграм оприлюднив фотографію, з якої стало зрозуміло, що футболіст переніс операцію на ногах.

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Наразі офіційної заяви від клубу та подробиць щодо проблем зі здоров'ям Майкона немає, але сам гравець написав, що відновлення триватиме 210 днів, або 7 місяців.

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До слова, бразилець перейшов у Шахтар влітку минулого року, за цей час хавбек зіграв за "гірників" 30 матчів в усіх турнірах, де забив 5 голів та віддав 3 асисти.

Теги
Шахтар Шахтар Важка травма Де Андраде Барберан Майкон Де Андраде Барберан Майкон
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