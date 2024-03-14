Вайт підписав новий довгостроковий контракт з Арсеналом, інформує офіційний сайт лондонського клубу. Згідно з ВВС, нова угода Бена з "канонірами" розрахована на чотири роки.

"Це чудова новина для Арсенала. Бен – ключовий гравець для нас. Це гравець із менталітетом переможця і один із тих хлопців, які щодня подають приклад іншим", – відреагував на цю подію головний тренер лондонської команди Мікель Артета.

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Вайт приєднався до Арсеналу влітку 2021 року, перейшовши з Брайтона. Відтоді він став незамінним гравцем і провів за команду 122 матчі у всіх турнірах. Артета цінує Бена за його універсальність – свій перший сезон у клубі Вайт провів на позиції центрального захисника, а потім став стабільно грати на правому фланзі оборони. У минулому сезоні він не пропустив жодного матчу в АПЛ.

Арсенал вперше за 14 років вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, здолавши Порту в серії пенальті