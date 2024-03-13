У стані "канонірів" спростували інформацію про те, що Мікель Артета образив сім'ю Сержіу Консейсау під час матчу-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ між Арсеналом і Порту. Представники лондонського клубу впевнені, що тренер Порту помилився і неправильно зрозумів свого колегу, інформує The Athletic.

"Гвардіола робив те саме": Артета аморально ображав наставника Порту під час матчу Ліги чемпіонів

Раніше Консейсау заявив, що тренер Арсенала образив його померлого родича. "Під час матчу він повернувся до нашої лавки запасних, і образив мою сім'ю іспанською мовою. Це, мабуть, фішка іспанських тренерів, тому що Пеп [Гвардіола] робив те ж саме", – заявив Консейсау після вильоту Порту з Ліги чемпіонів.

На прес-конференції Артету запитали про цей інцидент, але наставник "канонірів" вирішив проігнорувати журналістів. "Без коментарів. Велике спасибі", – сказав після запитання Артета, завершивши спілкування з пресою.

Арсенал вперше за 14 років вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, здолавши Порту в серії пенальті