Уайт подписал новый долгосрочный контракт с Арсеналом, информирует официальный сайт лондонского клуба. Согласно ВВС, новое соглашение Бена с "канонирами" рассчитано на четыре года.

"Это отличная новость для Арсенала. Бен – ключевой игрок для нас. Он игрок с менталитетом победителя и один из тех парней, которые каждый день подают пример другим", – отреагировал на это событие главный тренера лондонской команды Микель Артета.

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Уайт присоединился к Арсеналу летом 2021 года, перейдя из Брайтона. С тех пор он стал незаменимым игроком и провёл за команду 122 матча во всех турнирах. Артета ценит Бена за его универсальность – свой первый сезон в клубе Уайт провёл на позиции центрального защитника, а затем стал стабильно играть на правом фланге обороны. В прошлом сезоне он не пропустил ни одного матча в АПЛ.

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