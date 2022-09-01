Барселона на своєму офіційному сайті повідомила про розрив контракту з Мартіном Брейтвейтом.

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Його угода, яка була розрахована до 2024 року, тепер анульована, а нападник став вільним агентом. Повідомляли, що Барселона виплатить йому 2,5 млн євро компенсації. Це дозволить каталонцям суттєво зекономити, адже Брейтвейт за інші 2 роки контракту мав заробити близько 6 мільйонів євро. Данця намагались вигнати з клубу впродовж всього літа, не взявши в турне в США та забравши його ігровий номер, але гравець пручався відходу.

Додамо, що Мартін виступав за Барселону з 2020 року, встиг зіграти 58 матчів і відзначитись 10 голами та 5 асистами.

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