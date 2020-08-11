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Одноклубник Шведа ледь не зірвав чемпіонат Шотландії зухвалим порушенням карантину – втрутилася влада країни

13:35 - Читать на русском
Одноклубник Шведа ледь не зірвав чемпіонат Шотландії зухвалим порушенням карантину – втрутилася влада країни
Болі Болінголі-Мбомбо / Record

Захисник Селтіка Болі Болінголі-Мбомбо припустився помилки, яка ставила під загрозу продовження шотландської Прем'єр-ліги.

Бельгієць таємно провів відпустку у Іспанії, яка входить до групи країн з підвищеним ризиком захворювання на коронавірус. Оборонець не повідомив про це клуб і вийшов на заміну у матчі 2 туру ШПЛ проти Кілмарнока, інформує Scottish Sun.

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Селтік все ж дізнався про порушення Болі, оштрафував гравця і розпочав внутрішнє розслідування. На щастя, два тестування команди на коронавірус не принесли позитивних результатів. Кілмарноку також вдалося уникнути проблем.

На історію з одноклубником Мар'яна Шведа звернула увагу навіть політична еліта Шотландії. Перший міністр країни Нікола Стерджен пригрозила завершити футбольний чемпіонат, якщо порушення продовжаться. Кількома тижнями раніше "відзначилися" вісім гравців Абердіна, які всією компанією розпивали пиво у пабі, порушуючи ще одне правило безпеки.

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Світ Болі Болі Болінголі-Мбомбо Селтік Селтік коронавірус
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