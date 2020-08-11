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Одноклубник Шведа едва не сорвал чемпионат Шотландии наглым нарушением карантина – вмешалось руководство страны

13:35 - Читати українською
Одноклубник Шведа едва не сорвал чемпионат Шотландии наглым нарушением карантина – вмешалось руководство страны
Боли Болинголи-Мбомбо / Record

Защитник Селтика Боли Болинголи-Мбомбо допустил ошибку, которая ставила под угрозу продолжение шотландской Премьер-лиги.

Бельгиец тайно провел отпуск в Испании, которая входит в группу стран с повышенным риском заболевания коронавирусом. Защитник не уведомил об этом клуб и вышел на замену в матче 2 тура ШПЛ против Килмарнока, информирует Scottish Sun.

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Селтик все же узнал о нарушении Боли, оштрафовал игрока и начал внутреннее расследование. К счастью, два тестирования команды на коронавирус не принесли позитивных результатов. Килмарноку также удалось избежать проблем.

На историю с одноклубником Марьяна Шведа обратила внимание даже политическая элита Шотландии. Первый министр страны Никола Старджен пригрозила завершить футбольный чемпионат, если нарушения продолжатся. Несколькими неделями ранее "отметились" восемь игроков Абердина, которые всей компанией распивали пиво в пабе, нарушая еще одно правило безопасности.

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Теги
Мир Боли Боли Болинголи-Мбомбо Селтик Селтик коронавирус
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